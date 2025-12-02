Siamo pronti a espellerlo L' AfD scarica il candidato che parla come Hitler
Il leader dell'AfD, Tino Chrupalla, ritiene che Alexander Eichwald, uno dei candidati al congresso della nuova organizzazione giovanile dell'AfD, Generation Deutschland (Gd), sarà presto escluso dal partito. Eichwald aveva provocato forte indignazione durante l'evento di lancio della nuova organizzazione dei giovani dell'AfD, con un discorso che imitava la retorica e il tono degli interventi pubblici di Adolf Hitler. "Se era satira, allora era satira davvero pessima", ha dichiarato Chrupalla all'emittente ntv, commentando l'esibizione di Eichwald. "In ogni caso, non resterà membro del partito. Questo è certo".
