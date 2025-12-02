Siamo andati al concerto di Coez al Forum di Milano | il cantautore è come Petrarca e vi spieghiamo perché

Comunque alla fine Coez è come Petrarca. Se non nella resa, nelle intenzioni. Assago, 1 dicembre: “ Ora vi faccio sentire una canzone che è stata giustamente scartata a Sanremo Giovani, ma che ha avuto comunque un suo percorso. Perché alla fine, una volta che escono, le canzoni fanno un po’ quello che vogliono e non le controlliamo mica tanto ”. La canzone è “ Chiama me ” e con Petrarca non c’entra nulla. Ma quel concetto, sì: lo ha espresso in più punti del Canzoniere e, chi ha reminiscenze scolastiche, probabilmente se lo ricorda. La cosa più straordinaria? Al concerto milanese di Coez (che, per la cronaca, ha fatto sold out al primo giorno e ci è vicino per il secondo) quelle reminiscenze le avranno avute in tanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Siamo andati al concerto di Coez al Forum di Milano: il cantautore è come Petrarca e vi spieghiamo perché

