«Nella Kings League deve succedere qualcosa di nuovo ogni minuto e mezzo» mi spiega il ragazzo che ci accoglie alla Fonzies Arena di Cologno Monzese, una struttura a metà tra un campo sportivo e uno studio televisivo. È notte e si vedono solo i profili scuri delle case, la lunga fila di ragazzi che vuole entrare e la Torre Mediaset che osserva minacciosa tutto ciò che da anni cerca di mangiarle lo spazio vitale. «Il nostro obiettivo è non sforare mai la soglia di attenzione di un nostro spettatore, dandogli sempre qualcosa di inaspettato». Manuel QueimadelosQuality Sport Images Anche io voglio usare questa tecnica e darvi informazioni totalmente nuove ogni minuto e mezzo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Siamo andati a capire se la Kings League sostituirà davvero il calcio