Si vedono Sempio e le gemelle Cappa Garlasco le foto fuori dalla casa dei Poggi

Le nuove immagini riemerse dopo diciotto anni hanno riportato l’attenzione su uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi decenni. Il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007, Andrea Sempio compare per due volte davanti alla villetta di Garlasco. Le fotografie, rimaste inaccessibili per anni perché salvate su un hard disk ritenuto irrecuperabile, sono state diffuse dal canale “Bugalalla Crime” della youtuber Francesca Bugamelli e mostrano il giovane in momenti diversi di quel pomeriggio concitato. Un dettaglio che non rappresenta un elemento nuovo per gli inquirenti, visto che lo stesso Sempio aveva già raccontato la sua presenza nella zona, ma che oggi torna a imporsi nel dibattito pubblico per la loro natura visiva e per il ruolo che potranno avere nella ricostruzione ufficiale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

