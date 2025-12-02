Si schiaccia la mano nella porta del nido comunale | alla bimba di 2 anni amputano una falange Giallo sui soccorsi | denunciate le maestre
Hanno dovuto amputare una falange a una bambina di 2 anni rimasta vittima di un incidente in un asilo nido comunale a Maiori, in provincia di Salerno. Lo scorso giovedì, la bambina si sarebbe chiusa accidentalmente la mano nella porta del bagno della scuola. Secondo Repubblica, i genitori avrebbero già sporto denuncia, lamentando il ritardo con cui dal nido avrebbero chiamato i soccorsi. La bambina sarebbe stata soccorsa nell’immediato dalle educatrici del nido, che hanno chiamato il padre. La chiamata al 118 però sarebbe partita solo dal genitore, secondo Today La bimba è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santobono di Napoli. 🔗 Leggi su Open.online
