Si riscrive la storia del clima | trovata in Antartide aria di 6 milioni di anni fa
I ricercatori del consorzio COLDEX hanno estratto in Antartide aria atmosferica risalente a 6 milioni di anni fa, superando di sei volte il precedente record. L’analisi isotopica rivela un raffreddamento globale di 12 °C durante il Pliocene, epoca con concentrazioni di CO? analoghe alle attuali. La carota di ghiaccio, prelevata nel sito delle Allan Hills nell’Antartide orientale, contiene il più antico campione diretto di atmosfera terrestre mai studiato. “Questo non è un modello, è l’aria che respirò il pianeta nel Pliocene”, ha dichiarato la capospedizione Sarah Shackleton del Woods Hole Oceanographic Institution. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
