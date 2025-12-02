Corazzano, 2 dicembre 2025 – Ha stretto i denti ed è andato avanti per due giorni mangiando le caramelle che aveva in tasca. E’ stato ritrovato così, sano e salvo, l’uomo di 80 anni che nel pomeriggio di domenica 30 novembre si era smarrito nei boschi tra Corazzano e Montaione, al confine tra le province di Pisa e Firenze. Precipita in un canalone per metri, ventenne ‘prigioniero’ del bosco. Salvato da un ex carabiniere La camminata nei boschi della sua infanzia. L’uomo, 80 anni, vive a Reggello. La scelta della camminata era legata al desiderio di rivedere i luoghi della sua infanzia. Di lui si erano perse le tracce nel pomeriggio di domenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si perde nel bosco, ritrovato dopo due giorni: ‘Sopravvissuto mangiando caramelle’