Si pente imprenditore Nicola Inquieto primi verbali al vaglio della Dda

Casertanews.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’imprenditore Nicola Inquieto, che per gli inquirenti avrebbe investito capitali illeciti del boss Michele Zagaria nelle sue imprese edili, inizia a collaborare con la giustizia.L’avvio del percorso è stato annunciato dal pubblico ministero della Dda Maurizio Giordano che ha chiesto l’escussione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

