Si pente imprenditore Nicola Inquieto primi verbali al vaglio della Dda
L’imprenditore Nicola Inquieto, che per gli inquirenti avrebbe investito capitali illeciti del boss Michele Zagaria nelle sue imprese edili, inizia a collaborare con la giustizia.L’avvio del percorso è stato annunciato dal pubblico ministero della Dda Maurizio Giordano che ha chiesto l’escussione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
? CUORE GRANATA ?(Puntata 9^ del 13/NOV/25) 30° Edizione 2025/2026 Ospiti di Enrico SCAPATICCI: Domenico FORTUNATO (IMPRENDITORE EDILE) RICCARDO SANTORO (PRESIDENTE CCSC) DARIO CIOFFI (GIORNALISTA) R - facebook.com Vai su Facebook
Si pente imprenditore Nicola Inquieto, primi verbali al vaglio della Dda - L'Antimafia chiede la testimonianza del braccio imprenditoriale del boss Zagaria nel processo d'appello sulle presunte infiltrazioni nel centro commerciale Jambo ... Da casertanews.it
CLAN DEI CASALESI. Si è pentito Nicola Inquieto, ex uomo di fiducia del boss Michele Zagaria: depositati i primi verbali - CASAPESENNA – Colpo di scena questa mattina in Corte d’Appello durante l’udienza del processo Jambo: Nicola Inquieto, 45 anni, originario di Casapesenna ed ex uomo di fiducia del boss Michele Zagaria, ... Scrive casertace.net
CASAPESENNA - Riciclava i guadagni di Michele Zagaria, si è pentito l’imprenditore Nicola Inquieto - 17:54:27 Si è pentito Nicola Inquieto, l'imprenditore di Casapesenna legato a doppio filo con il capo dei Casalesi Michele Zagaria, condannato in passato a 14 anni di reclusione per avere riciclato i ... Secondo casertafocus.net