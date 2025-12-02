Si insedia il questore Eugenio Ferraro | Profilo di altissima esperienza in polizia
Si è svolta ieri mattina la cerimonia di insediamento del nuovo questore della provincia di Fermo, dirigente superiore della polizia di Stato Eugenio Ferraro. L’importante appuntamento ha preso il via con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti, ubicato nel piazzale della Questura. Il questore Ferraro, originario di Roma, prima di essere nominato a capo della questura fermana, ha ricoperto l’incarico di Vicario del questore di Brindisi, vanta una carriera trentennale e un profilo di altissima esperienza nella polizia di Stato, maturato in incarichi di rilievo in diverse sedi italiane e internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Canale Seitv. . Università di Salerno, si insedia il nuovo rettore: presente anche la ministra Bernini - facebook.com Vai su Facebook
Si insedia il questore Eugenio Ferraro: "Profilo di altissima esperienza in polizia" - L’importante appuntamento ha preso il via con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti. Segnala msn.com
Polizia, insediato il nuovo Questore della Provincia di Fermo Eugenio Ferraro - Si è svolta la mattina del 1° dicembre la cerimonia di insediamento del nuovo Questore della Provincia di Fermo, Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dott. Come scrive corrierenews.it
Dagli studi alla Fbi all’incarico all’Interpol, primo giorno per il nuovo questore di Fermo Eugenio Ferraro - Il dirigente superiore della polizia di Stato ha effettuato, nel giorno dell’insediamento, la deposizione ... Si legge su msn.com
Eugenio Ferraro nuovo questore di Fermo - Si è insediato questa mattina il nuovo questore di Fermo, Eugenio Ferraro, dopo il passaggio di consegne simbolico con il suo predecessore Luigi Di Clemente. msn.com scrive
Il nuovo questore di Fermo è Eugenio Ferraro - Cambio al vertice della Questura di Fermo: il questore Luigi Di Clemente è pronto a lasciare il testimone al suo successore, l'attuale vicequestore di Brindisi, Eugenio Ferraro. Come scrive ansa.it