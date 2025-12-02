Si insedia il questore Eugenio Ferraro | Profilo di altissima esperienza in polizia

Si è svolta ieri mattina la cerimonia di insediamento del nuovo questore della provincia di Fermo, dirigente superiore della polizia di Stato Eugenio Ferraro. L’importante appuntamento ha preso il via con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti, ubicato nel piazzale della Questura. Il questore Ferraro, originario di Roma, prima di essere nominato a capo della questura fermana, ha ricoperto l’incarico di Vicario del questore di Brindisi, vanta una carriera trentennale e un profilo di altissima esperienza nella polizia di Stato, maturato in incarichi di rilievo in diverse sedi italiane e internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

