Si insedia il questore Eugenio Ferraro | Profilo di altissima esperienza in polizia

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta ieri mattina la cerimonia di insediamento del nuovo questore della provincia di Fermo, dirigente superiore della polizia di Stato Eugenio Ferraro. L’importante appuntamento ha preso il via con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti, ubicato nel piazzale della Questura. Il questore Ferraro, originario di Roma, prima di essere nominato a capo della questura fermana, ha ricoperto l’incarico di Vicario del questore di Brindisi, vanta una carriera trentennale e un profilo di altissima esperienza nella polizia di Stato, maturato in incarichi di rilievo in diverse sedi italiane e internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

si insedia il questore eugenio ferraro profilo di altissima esperienza in polizia

© Ilrestodelcarlino.it - Si insedia il questore Eugenio Ferraro: "Profilo di altissima esperienza in polizia"

Leggi anche questi approfondimenti

insedia questore eugenio ferraroSi insedia il questore Eugenio Ferraro: "Profilo di altissima esperienza in polizia" - L’importante appuntamento ha preso il via con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti. Segnala msn.com

Polizia, insediato il nuovo Questore della Provincia di Fermo Eugenio Ferraro - Si è svolta la mattina del 1° dicembre la cerimonia di insediamento del nuovo Questore della Provincia di Fermo, Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dott. Come scrive corrierenews.it

insedia questore eugenio ferraroDagli studi alla Fbi all’incarico all’Interpol, primo giorno per il nuovo questore di Fermo Eugenio Ferraro - Il dirigente superiore della polizia di Stato ha effettuato, nel giorno dell’insediamento, la deposizione ... Si legge su msn.com

insedia questore eugenio ferraroEugenio Ferraro nuovo questore di Fermo - Si è insediato questa mattina il nuovo questore di Fermo, Eugenio Ferraro, dopo il passaggio di consegne simbolico con il suo predecessore Luigi Di Clemente. msn.com scrive

Il nuovo questore di Fermo è Eugenio Ferraro - Cambio al vertice della Questura di Fermo: il questore Luigi Di Clemente è pronto a lasciare il testimone al suo successore, l'attuale vicequestore di Brindisi, Eugenio Ferraro. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Insedia Questore Eugenio Ferraro