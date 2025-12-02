Si è operato | comunicato UFFICIALE della SSC Napoli stop lungo

Spazionapoli.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha trovato finalmente una quadra nel campo, sia per il cambio modulo che, evidentemente, per un confronto diretto tra lo spogliatoio e lo stesso Antonio Conte. Quest’ultimo è apparso carico come non mai, pronto a superare ogni ostacolo che possa diventare un pericolo per il suo Napoli. Tra di essi, c’è senza dubbio quello legato ai (numerosi) infortuni che stanno affliggendo la rosa partenopea. In queste ore è arrivata la novità in merito a Billy Gilmour: il centrocampista scozzese si è sottoposto all’intervento chirurgico per porre rimedio a una pubalgia che non gli dà pace. Intervento chirurgico per Billy GImour – ANSA – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

si 232 operato comunicato ufficiale della ssc napoli stop lungo

© Spazionapoli.it - “Si è operato”: comunicato UFFICIALE della SSC Napoli, stop lungo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sampdoria, operato Viviano: ecco il comunicato ufficiale - Questo il comunicato del club a riguardo: "Ricoverato nella serata di ieri a Villa Stuart di Roma, Emiliano Viviano &#232; ... Segnala calciomercato.com

Inter, Di Gennaro si opera: il comunicato del club nerazzurro - Raffaele Di Gennaro, terzo portiere dell’Inter, si &#232; operato nella giornata di oggi 20 ottobre a seguito dell’infortunio allo scafoide sinistro. Secondo gianlucadimarzio.com

Pisa, si ferma Albiol: il difensore spagnolo si &#232; operato. Il comunicato ufficiale - Il difensore spagnolo si è operato a seguito della frattura scomposta del quinto metacarpo Assenza per Gilardino in difesa in vista dei prossimi impegni. Si legge su gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Operato Comunicato Ufficiale