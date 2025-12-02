Si demolisce il ponte della ferrovia di via dei Caniana a Bergamo- Foto Video

LAVORI NOTTURNI. Iniziata la demolizione del ponte nell’ambito del cantiere del raddoppio ferroviari tra Bergamo e Ponte San Pietro. La strada resterà chiusa anche giovedì dalle 21 a venerdì alle 6, venerdì 5 dalle 21 a sabato alle 6 e martedì 9 dicembre dalle 21 a mercoledì 10 dicembre alle 6. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

