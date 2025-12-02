Si cerca ancora Tatiana Tramacere la 27enne scomparsa a Nardò La madre | Le è capitato qualcosa si sarebbe fatta sentire – Il video

«Le è capitato qualcosa, se no si sarebbe fatta sentire». Queste le parole di Ornella, la mamma di Tatiana Tramacere, la 27enne di cui non si hanno più notizie dal 24 novembre, da quando è uscita dalla sua casa a Nardò, in provincia di Lecce, svanendo nel nulla. «Alle tre e mezza – ha dichiarato la madre della giovane in una intervista al Tg1 – mi ha detto mamma, me ne vado a lavorare a Lecce, e non è più rientrata. Il telefono risulta spento, è proprio morto ». Parlano al Tg1 i genitori di Tatiana, la 27enne scomparsa da #Nardò da una settimana: “Temiamo il peggio per nostra figlia.” Un amico della ragazza è stato sentito dai Carabinieri: è stato uno degli ultimi a vederla. 🔗 Leggi su Open.online

