Si alza il sipario sulla 10 Km di Capo Peloro - IX Trofeo Luigi Cacopardi
Conto alla rovescia per la “10 Km di Capo Peloro - IX Trofeo Luigi Cacopardi”. Tutti i dettagli del tradizionale appuntamento organizzato dalla Torre Bianca del prof. Roberto Tracuzzi, in programma domenica, verranno illustrati nel corso della conferenza stampa prevista per giovedì, alle ore 9.30. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Torre Annunziata, si alza il sipario: tutto pronto per la II Rassegna San Francesco - facebook.com Vai su Facebook
Il sipario si alza sulla seconda rappresentazione di quanto vedete e leggete a partire dalle 15:30. In bocca al lupo fin da ora a tutti noi e buon pomeriggio in musica a tutti voi! Vai su X
Cosmoprof, si alza il sipario, in arrivo 10mila brand globali - Secondo i dati di Euromonitor International il valore del settore si è attestato a 568,2 miliardi di euro e le previsioni per il 2025 ... Secondo corriere.it