Si alza il sipario sulla 10 Km di Capo Peloro - IX Trofeo Luigi Cacopardi

Today.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conto alla rovescia per la “10 Km di Capo Peloro - IX Trofeo Luigi Cacopardi”. Tutti i dettagli del tradizionale appuntamento organizzato dalla Torre Bianca del prof. Roberto Tracuzzi, in programma domenica, verranno illustrati nel corso della conferenza stampa prevista per giovedì, alle ore 9.30. 🔗 Leggi su Today.it

