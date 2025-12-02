Si alza il sipario sul 62esimo convegno pirandelliano | studiosi da tutta Europa per Marta Abba
Si è aperto questa mattina al centro congressi Saracen di Isola delle Femmine il 62esimo Convegno internazionale di studi pirandelliani, una delle rassegne più longeve e riconosciute dedicate alla figura e all’eredità culturale di Luigi Pirandello. L’edizione 2025, intitolata “Ricordando Marta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Torre Annunziata, si alza il sipario: tutto pronto per la II Rassegna San Francesco - facebook.com Vai su Facebook
Il sipario si alza sulla seconda rappresentazione di quanto vedete e leggete a partire dalle 15:30. In bocca al lupo fin da ora a tutti noi e buon pomeriggio in musica a tutti voi! Vai su X
Si alza il sipario su Ecomondo, crocevia dell’economia circolare - Da tempo è un luogo di confronto e dibattito internazionale sui grandi temi che riguardano l’ambiente. Da ilsole24ore.com