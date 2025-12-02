Si alza il sipario sul 62esimo convegno pirandelliano | studiosi da tutta Europa per Marta Abba

Si è aperto questa mattina al centro congressi Saracen di Isola delle Femmine il 62esimo Convegno internazionale di studi pirandelliani, una delle rassegne più longeve e riconosciute dedicate alla figura e all’eredità culturale di Luigi Pirandello. L’edizione 2025, intitolata “Ricordando Marta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

