La magia del Natale torna a illuminare San Giovanni. Anche nel 2025 la città di Masaccio si prepara a vivere più di un mese di appuntamenti, spettacoli, atmosfere luminose e momenti di condivisione pensati per famiglie, bambini, giovani, anziani e visitatori. Un programma fitto e articolato, dove tradizione, cultura, intrattenimento e solidarietà si intrecciano trasformando le vie e le piazze del centro in un grande palcoscenico diffuso.Il calendario delle iniziative – frutto della collaborazione tra Comune, Pro Loco, Centro Commerciale Naturale Le Vie di San Giovanni, associazioni culturali e sociali, realtà sportive e scolastiche – punta anche quest’anno a fare delle festività un’occasione di partecipazione collettiva e di rafforzamento della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si accende la magia delle feste. Pista su ghiaccio e Capodanno