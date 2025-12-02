Shuttlemare | l’app di prenotazione premiata allo Smart city expo mobility award di Barcellona
La App di prenotazione del servizio ShuttleMare è fra i riconoscimenti speciali consegnati al prestigioso Smart City Expo Mobility Award di Barcellona. L’applicazione, messa a punto dalla piattaforma spagnola Shotl in collaborazione con Start Romagna e stimolati dal Comune di Rimini, ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
