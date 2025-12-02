Shock a Maso Canova | avvelenati gli asini della fattoria didattica

È un fatto tanto terribile quanto inspiegabile quello accaduto nelle scorse ore nell’azienda agricola bio e fattoria didattica Maso Canova di Monte Terlago, in quel della Valle dei Laghi: due asinelli della fattoria sono stati avvelenati. Inutile, purtroppo, l’intervento del veterinario; per i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Orrore nella fattoria didattica: avvelenati i due asinelli Biscotto e Isma. Hanno mangiato alcuni bocconi avvelenati. La proprietaria: "Un gesto terribile, siamo distrutti" - Isma e Biscotto, i due asini dell' Azienda Agricola Bio e Fattoria Didattica "Maso Canova" di Monte Terlago, sono stati avvelena ... Scrive ildolomiti.it