Sguardo sulla Romagna con ’Autori alla Saffi’

Un calendario di incontri pensato per valorizzare il territorio e i suoi protagonisti apre la nuova stagione della biblioteca Aurelio Saffi. Con 'Storie di Romagna. Autori alla Saffi', Palazzo Romagnoli accoglie sei autori che, attraverso opere diverse per genere e stile, regalano uno sguardo originale sulla Romagna. La rassegna, promossa dall'assessorato alla Cultura, si svolgerà da dicembre a giugno 2026: "Lo scopo – spiega il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, con delega alla Cultura – è promuovere sempre di più la nostra biblioteca, come luogo d'incontro e socializzazione all'insegna della cultura.

