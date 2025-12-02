sfonda la sbarra del casello poi si va a schiantare

(Lodi) Il conducente di una Ford Kuga, un 38enne marchigiano ha sfondato la sbarra del casello autostradale in uscita verso Ospedaletto Lodigiano schiantandosi alcune decine di metri dopo contro il guard rail. L’episodio è avvenuto attorno alle 14 di ieri e, per circa un’ora, sia in entrata che in uscita, il casello dell’Autostrada del Sole è rimasto completamente off limits per qualsiasi mezzo. Si sono formate subito lunghe code lungo la viabilità ordinaria, soprattutto di mezzi pesanti, costretti a recarsi a Lodi per poter imboccare l’A1. Solo verso le 15 l’accesso è stato riaperto, almeno in uscita, mentre la polizia stradale effettuava le verifiche approfondite e il ferito al volante veniva trasferito dall’ambulanza del 118 al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia con un trauma cranico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

