Sfollati di via Piacenza | dal Comune esenzione Tari Cosap e Imu

Esenzione dalla Tari, dal Cosap (canone per i ponteggi) e dall'Imu per la prima casa: questi i provvedimenti presi dal Comune per gli sfollati di via Piacenza 17, palazzina interessata da un disastroso incendio nel febbraio 2023.I residenti - un'ottantina di famiglie - sono senza casa da circa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sfollati di via Piacenza: dal Comune esenzione Tari, Cosap e Imu - sono senza casa da circa mille giorni dopo il terribile incendio che ha interessato la loro palazzina nel 2023 ... Secondo genovatoday.it

Sfollati di via Piacenza, dopo tre anni il Comune annuncia l'esenzione dell'Imu - La sindaca Salis: "Credo che questa sia un’azione dovuta a persone alle quali abbiamo fatto delle promesse e che hanno visto le loro esigenze ignorate per anni" ... Da genovatoday.it

Sfollati via Piacenza, misure a sostegno del condominio andato a fuoco - La giunta comunale di Genova ha approvato, su proposta del vicesindaco e assessore al Bilancio Alessandro Terrile e dell'assessore al Patrimonio Davide Patrone, le misure a sostegno del condominio di ... Come scrive msn.com

Rogo di via Piacenza, appello degli sfollati. “Il Comune ci esenti dalle imposte locali” - Genova – «Da 850 giorni aspettiamo che le nostre case ci siano restituite, le assicurazioni continuano a litigare e non abbiamo ancora visto un centesimo: chiediamo al Comune che ci risparmi anche per ... Segnala ilsecoloxix.it

Incendio in via Piacenza a Genova, chiuse le indagini ma gli abitanti sono ancora sfollati - Genova – Sono passati esattamente due anni da quando, la sera del 14 febbraio del 2023, un incendio aveva devastato il tetto del civico 17 di via Piacenza, a Molassana. Riporta ilsecoloxix.it

Rosso, nessuna richiesta di risarcimento a famiglie via Piacenza - "A seguito dell'incendio in via Piacenza 17 del febbraio 2023, il Comune ha garantito una soluzione abitativa agli sfollati per periodi superiori ai tre giorni di emergenza. Secondo ansa.it