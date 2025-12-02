Sfiducia saltata a Villaricca Napoli Nord e Villaricca Rinasce | No a compromessi al ribasso
L'attacco dei gruppi di minoranza L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Scopri altri approfondimenti
Tele Club Italia. . 21 arreti nel clan Licciardi, Giro d'Italia non passa nel giuglianese, salta sfiducia a Villaricca - facebook.com Vai su Facebook
Mancata sfiducia, Villaricca Rinasce e Napoli Nord: “La maggioranza non esiste più” - I gruppi Villaricca Rinasce e Napoli Nord intervengono dopo la mancata sfiducia al sindaco Gaudieri (leggi qui l’articolo). Segnala internapoli.it
Villaricca, sfuma la manovra dimissioni e un solo voto salva il sindaco - L’amministrazione guidata dal sindaco Franco Gaudieri, già da mesi in equilibrio precario, è nuovamente finita sul filo ... Riporta ilmattino.it
Villaricca. Gaudieri sulla graticola, un consigliere di minoranza lo salva dalla sfiducia - L’Amministrazione comunale di Villaricca di nuovo vicino alla sfiducia, nella giornata di ieri il sindaco Gaudieri si è salvato, infatti, per il rotto della cuffia dal tentativo effettuato dalla minor ... internapoli.it scrive