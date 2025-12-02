Settimana instabile ma poi arriva l’anticiclone | le previsioni meteo per i prossimi giorni

Dopo una fine di novembre fredda e diversi giorni di maltempo, il primo fine settimana di dicembre sarà dominato da una vasta area anticiclonica che favorirà condizioni più stabili sulla maggior parte dell’Italia. “Il vortice responsabile del maltempo – è la sintesi dell’elaborazione degli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

