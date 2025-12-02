Settesoldi | elogi ai ragazzi | Peccato prestazione ok

"Sono soddisfatto della prestazione, purtroppo non lo sono del risultato. Ci è mancato spesso l'ultimo passaggio e abbiamo fatto qualche errore di troppo anche in fase difensiva, ma ho ben poco da rimproverare ai ragazzi. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per quanto visto nell'arco della partita. Ma guardiamo avanti con fiducia e ottimismo". E' soddisfatto a metà Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il ko di misura incassato in casa del Belvedere Calcio. Una sconfitta, la terza in stagione, che non mina le certezze della squadra amaranto, ma che fa perdere al sodalizio di via del Purgatorio la testa della classifica nel girone A.

