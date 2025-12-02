Sette giorni fra musica e impegno Dalla Notte Folk alle Brigate Rosa

Il folk da ballo proveniente dalle tradizioni di mezza Europa, due musicisti di punta della scena indipendente italiana, entrambi con un pezzo di strada fatto insieme agli Afterhours, un travolgente monologo di stand-up comedy, un omaggio a Battisti e la musica per i diritti. Concerti e spettacoli per una settimana fitta di appuntamenti al Tambourine di Seregno. Le luci sul palco di via Carlo Tenca si accenderanno già domani alle 21.30 con una nuova tappa della rassegna “Notte Folk“, che avrà per protagonisti i Damatrà: la band, sulle scene da ormai vent’anni, fonde melodie tradizionali e sonorità moderne con un’energia intensa e trascinante, fatta di ritmo e allegria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

