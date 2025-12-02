Settantamila visualizzazioni in tre giorni | i Mizzica tornano con una versione moderna di Ciuri Ciuri

Agrigentonotizie.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È online da tre giorni e ha già raggiunto le 70 mila visualizzazioni su YouTube. Il nuovo videoclip dei Mizzica, ensemble guidato da Massimiliano Gallo, riprende uno dei brani simbolo della tradizione siciliana e lo trasforma in qualcosa di inatteso: una “Ciuri Ciuri” moderna, ironica e capace di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

