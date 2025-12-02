Sesso per ‘salvare’ la patente | carabiniere condannato a 5 anni

Cesena, 2 dicembre 2025 – Condannato a cinque anni di reclusione un carabiniere di 47 anni accusato di violenza sessuale e concussione. La sentenza arriva dopo un procedimento svoltosi con rito abbreviato condizionato e conclusosi in primo grado in tribunale a Forlì. I fatti risalgono al 2023. Fine agosto. Il carabiniere che ai tempi lavorava in una caserma del Cesenate venne accusato da una cesenate 30enne. L’episodio di violenza, emerso davanti al giudice Elisabetta Giorgi e al pubblico ministero Andrea Marchini, si sarebbe consumato all’interno di una caserma dei carabinieri dove l’imputato era in servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sesso per ‘salvare’ la patente: carabiniere condannato a 5 anni

Contenuti che potrebbero interessarti

L' ANGOLO DEI MOLOSSI DEL MIGLIO IN CANILE BLANCO ETÀ' presunta 4/3/2022 SESSO M RAZZA dogo TAGLIA Grande CARATTERE dolce ed affettuoso . LUOGO Calabria NOTE convive con una femmina di cane corso . Va d'accordo sicuramente con l - facebook.com Vai su Facebook

Sesso nella caserma dei carabinieri: "È stato un rapporto consensuale" - Il 21 novembre attesa la sentenza: per il militare di 47 anni il pm ha chiesto la condanna a 7 anni e un mese Accusato di violenza sessuale, che si sarebbe consumata all’interno di una caserma dei ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Bologna, fanno sesso a piazza Maggiore. Denunciati: “Voi carabinieri non avete di meglio da fare?” - Una coppia, lui 58 anni e lei 45, è stata sorpresa a fare sesso sui gradini di San Petronio, a Bologna. Lo riporta fanpage.it