Sesso in caserma carabiniere condannato per violenza sessuale e concussione
Un carabiniere di 47 anni è stato condannato a 5 anni di reclusione per un'accusa di violenza sessuale e concussione. All'origine di tutto un rapporto sessuale che si è consumato tra le mura di una piccola caserma dei carabinieri del Cesenate nell'agosto del 2023. Secondo la difesa dell'uomo si. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
