Sesso con le minorenni sotto accusa un 41enne | le avrebbe adescate in una chat d’incontri

Ancona, 2 dicembre 2025 – Le prime avvisaglie che qualcosa non andava le aveva avute a scuola. Per questo una minorenne di 12 anni era stata seguita dai servizi sociali prima e poi da una psicologa con cui si era aperta e aveva raccontato di avere avuto rapporti sessuali con un adulto che per età poteva essere suo padre. L’uomo l’avrebbe raggiunta 5 volte da Cremona ad Ancona L’uomo, un 41enne, l’avrebbe raggiunta 5 volte dalla provincia di Cremona, dove risiede, per appartarsi con lei in luoghi isolati, ad Ancona, città di residenza della minorenne che oggi ha 15 anni. Si vedevano in auto, a volte in un parco vicino al Passetto, altre volte anche in una scuola abbandonata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

