Sessant' anni di attività | dal Comune un riconoscimento per la profumeria Eugenia di Carbonara
Sessant'anni di storia alle spalle e un'attività che continua, di madre in figlia. Il sindaco Vito Leccese, questa mattina a Palazzo di Città, ha consegnato un riconoscimento a Eugenia Barili e Carolina Sisto, titolari della profumeria 'Eugenia' di Carbonara, che ha celebrato l'importante. 🔗 Leggi su Baritoday.it
