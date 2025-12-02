Servizi demografici il Comune di Pisa nell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile

A partire da oggi, martedì 2 dicembre, il Comune di Pisa procede nel percorso di digitalizzazione dei servizi al cittadino, subentrando ufficialmente nell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC). Il passaggio si inserisce in un più ampio e progressivo percorso di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

