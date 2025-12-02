Serve un centravanti? Il pensiero di Capello | Dipende dalle idee tattiche dell’allenatore

Pianetamilan.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervistato in esclusiva dalla 'Gazzetta dello Sport', l'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato della questione attaccante: serve davvero una nuova punta? Il suo pensiero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

serve un centravanti il pensiero di capello dipende dalle idee tattiche dell8217allenatore

© Pianetamilan.it - Serve un centravanti? Il pensiero di Capello: “Dipende dalle idee tattiche dell’allenatore”

Altri contenuti sullo stesso argomento

serve centravanti pensiero capelloAl Milan serve una nuova punta? Capello: "E dov'è? Quelli buoni se li tengono stretti i club che ce li hanno" - Dopo 13 giornate di campionato, non c'è ancora una squadra che ha provato a fare la voce grossa e prendere il largo. milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Serve Centravanti Pensiero Capello