una rinascita sorprendente per gli amanti del fantasy oscuro e ricco di intrighi. Il panorama delle produzioni fantasy ha spesso cercato di eguagliare il successo di saghe come Game of Thrones. Dopo anni di attese deluse e titoli ambiziosi che non sono riusciti a rispettare le aspettative, una serie del 2016, quasi dimenticata, sta vivendo una seconda vita grazie a Netflix. Si tratta di Beowulf: Return to the Shieldlands, un prodotto che ha riscosso un nuovo interesse tra gli appassionati del genere. Questa serie si distingue per il suo scenario cupo, ricco di intrighi politici, creature sovrannaturali e un’atmosfera dark fantasy che richiama le atmosfere più crude e coinvolgenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Serie fantasy su Netflix da scoprire se ami game of thrones