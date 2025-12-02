Serie D maschile San Vito vince il derby contro Avetrana 3-1

Derby infuocato e pubblico delle grandi occasioni al Palamacchitella, dove la Scuola Pallavolo San Vito ha conquistato una preziosa vittoria per 3-1 contro l’Avetrana. Una gara intensa con gli spalti gremiti e un clima tipico delle sfide sentite. Gli ospiti partono meglio e si aggiudicano il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Enrico Spada. . La decima giornata del campionato di serie A1 Maschile conferma l'egemonia del duo Pro Recco-AN Brescia. Nell'incontro di cartello i Lombardi dominano la scena alla Carmen Longo imponendosi con un perentorio 20-7 contro la De Akker B - facebook.com Vai su Facebook

Libertas San Paolo-Team 03 e River-Volley Pode sono le sfide tutte piacentine di giornata - In Serie C maschile la Gas Sales Bluenergy sabato alle 19 è impegnata a Cavezzo; ostacolo complicatissimo visto che i ... Segnala sportpiacenza.it

Volley: sfide decisive nei play-off di Serie C e D maschile e femminile - Re Volley, Saturno Guastalla, Everton e Scandiano in cerca di promozione. Secondo ilrestodelcarlino.it

Volley serie B, C e D maschile e femminile. Pietro Pezzi ancora al palo. My Mech e Fenix scariche. Il Russi espugna Forlì - Nel girone D della serie B maschile di volley, non c’è scampo per la Consar Pietro Pezzi che cade in casa 1- Scrive msn.com

Serie D, la composizione dei gironi del Volley Vaiano - Il Volley Vaiano disputerà la Serie D sia con la prima squadra maschile che con quella femminile Prato, ... Scrive lanazione.it

Volley Serie B, C, D. Campagnola festeggia il 5° posto. Cesena bastona la Fos CVR - ed Everton (flop a Casinalbo) . Come scrive msn.com