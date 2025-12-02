Serie D il portiere sull’impresa di Ancona Bianchini | E’ stato un Fossombrone perfetto
L’Ancona vede scivolare via un’altra occasione per rilanciare la propria stagione e lo fa nel modo più doloroso: cadendo in casa contro un Fossombrone cinico, organizzato e trascinato da un Bianchini monumentale. L’1-2 finale fotografa una gara che i dorici hanno rincorso senza mai davvero afferrarla. Il Fossombrone passa in vantaggio con un gol di pura astuzia sul finire del primo tempo. I dorici spingono per tutta la ripresa e acciuffano il pari allo scadere, ma tutto viene vanificato pochi istanti dopo da una ripartenza micidiale dei metaurensi. Il racconto più vero della domenica, però, sta nelle mani di Bianchini, un muro biancoazzurro che ha tenuto in piedi il Fossombrone nei momenti più delicati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
