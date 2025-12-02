Serie D girone E Il Camaiore si ritrova coi 3 punti Turi ha puntato su un 3-5-2 mascherato a sinistra

La vittoria ci voleva come il pane per il Camaiore perché mancava da troppo tempo (dal 5 ottobre, nel derby vinto al Comunale col Seravezza) ed è arrivata. Coincisa fra l’altro col cambio in panchina (era la prima di Stefano Turi nel "sofferto" dopo Pietro Cristiani) e soprattutto con una gara da vincere quasi per forza poiché contro l’ultimo e derelitto Poggibonsi, che a sua volta aveva ricambiato guida tecnica in settimana. Nella sfida che metteva di fronte ultima e penultima comunque il successo bluamaranto è giunto col gol-partita nel finale. Il Camaiore era passato in vantaggio subito con Magazzù (al 2° gol di fila e capocannoniere del team con 4 centri al pari di Bongiorni, che era ancora assente per infortunio) ma poi era stato ripreso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D (girone E) Il Camaiore si ritrova coi 3 punti. Turi ha puntato su un 3-5-2 mascherato a sinistra

Altri contenuti sullo stesso argomento

?Top XI Serie D Girone I | 14ª giornata #WeSportIT - facebook.com Vai su Facebook

Serie D (girone E) Il Camaiore si ritrova coi 3 punti. Turi ha puntato su un 3-5-2 mascherato a sinistra - Il Camaiore era passato in vantaggio subito con Magazzù (al 2° gol di fila e capocannoniere del team con 4 centri al pari di Bongiorni, che era ancora assente per infortunio) ma poi era stato ripreso. Si legge su sport.quotidiano.net

Tau, Seravezza e Camaiore corsare per una domenica quasi perfetta - la 14esima di andata del girone E di serie D ha fatto registrare il prestigioso successo in trasferta del Seravezza a S ... Da noitv.it

Calcio: Serie D (girone E). Il Seravezza ha un altro big-match, a Siena. Camaiore a Poggibonsi nella prima di Turi - In Serie D 14° turno (quartultimo d’andata): per le versiliesi una domenica clou! msn.com scrive

Seravezza P. aggancia il Tau Calcio; intanto è…sprofondo Camaiore - In serie D la tredicesima paga solo il Seravezza che battendo il Prato (1- Lo riporta noitv.it

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Big match al Vado che allunga, torna a vincere la Reggina! (23 novembre 2025) - Risultati Serie D, classifiche: arriva la 13^ giornata con tanti temi interessanti, nel girone A c'è lo scontro al vertice Chisola Vado. ilsussidiario.net scrive

Il Camaiore cambia guida. Fuori Cristiani, arriva Turi - Pietro Cristiani non è più l’allenatore del Camaiore in Serie D che lo ha già sostituito con Stefano Turi. Da lanazione.it