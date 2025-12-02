Sulla carta doveva essere una domenica tutta a favore della capolista ChievoVerona che riceveva la pericolante Varesina, mentre la Folgore Caratese era attesa da una trasferta piena di insidie sul campo dell’ Oltrepò lanciatissima dopo le ultime due vittorie. E invece le cose sono andate esattamente al contrario dei pronostici. Totale generale, al termine della 14esima giornata in testa alla classifica, solitaria, c’è la classifica di Nicola Belmonte con un punto in più sui veneti, terza la CasateseMerate a -3 che non molla e raggiunge il Brusaporto frenato (1-1) dal Milan Futuro, più staccato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Doppio Tremolada contro l’Oltrepò, la Folgore allunga in vetta