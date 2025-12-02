Serie C | Livorno-Arezzo divieto di trasferta per i tifosi | la decisione della prefettura
Livorno-Arezzo, in programma sabato 6 dicembre, si giocherà senza la presenza dei tifosi avversari. Come riportato da Arezzonotizie, il Gruppo operativo di sicurezza ha recepito le indicazioni del Casms e il prefetto ha firmato il decreto con cui si vieta la vendita dei biglietti ai residenti in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In serie A2 maschile Tezenis Verona sconfitta a Livorno. In A1 femminile la Reyer è prima con Schio ma le lagunari hanno una partita in più - facebook.com Vai su Facebook
Con le vittorie di Livorno e Perugia termina la 15^ giornata di #SerieCSkyWifi ? Qui i risultati e la classifica del Girone B Vai su X
Serie C, stasera si chiude la 16^ giornata - Per quanto riguarda il girone B, quello della Ternana in programma c'è l'atteso posticipo tra la Vis Pesaro e l'Ascoli. Secondo ternananews.it
Serie C, chiusa la 15ª giornata: punti pesanti dell'Arezzo, ma anche del Livorno. Ok Cosenza - Con la serata di ieri, lunedì 24 novembre, si è conclusa la 15ª giornata del campionato di Serie C, proprio un giorno prima delle gare. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Serie C | Gubbio-Livorno 0-0, Venturato: "Punto importante per la classifica. Positivo il primo tempo, meno la ripresa" - Allo stadio Barbetti, nella gara valida per la 16esima giornata del girone B di serie C, amaranto e rossoblù non si so ... today.it scrive
Il Rimini escluso dalla Serie C. Cambia la classifica: Ravenna in testa con l’Arezzo - La squadra, ultima nel girone B a causa di una penalizzazione di 16 punti, aveva però già ... Riporta ravennawebtv.it
L’Arezzo vince ad Ascoli e vola a +3 dal Ravenna. Le ultime 4 giornate del girone d’andata a confronto - A quattro giornate dal termine del girone d'andata, il neopromosso Ravenna è secondo in classifica nel girone B del campionato nazionale di calcio di ... Riporta ravennaedintorni.it
Serie C, Girone B: Livorno-Ravenna, le probabili formazioni - Ravenna è una delle partite domenicali che chiudono la 14esima giornata del Girone B di Serie C. Da sportal.it