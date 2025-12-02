Serie C Il Carpi da sogno non sbaglia gli scontri diretti Battute tutte le ultime sette della classifica

Con 27 punti conquistati in 16 gare, anche se in classifica sono solo 24 in 15 dopo l’esclusione del Rimini, e una media punti che viaggia vicina a 1,7 a gara, il Carpi si gode il suo momento magico con 4 successi nelle ultime 5 gare e uno straordinario 4° posto in classifica, inimmaginabile in estate. Basta pensare che nella già ottima stagione scorsa con Serpini per toccare quota 27 punti i biancorossi avevano dovuto attendere addirittura altri due mesi, perché dopo aver virato a quota 24 a fine andata arrivarono solo 2 punti nelle prime 4 giornate del ritorno, scavallando quota 26 solo grazie al successo nel derby con la Spal del 25 gennaio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

