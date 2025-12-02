Serie A ritrova il gruppone | confronti distanze e sorpassi rispetto allo scorso campionato! Le parole di Moretto

Inter News 24 Serie A, la lotta al vertice è serratissima: cambia però la composizione del gruppo di testa e cambiano anche gli equilibri, le ultime. Non è una novità vedere un gruppone compatto in vetta alla Serie A. Già la passata stagione, alla fine della 13ª giornata, si registrava una situazione simile: cinque squadre raccolte in un solo punto. Il Napoli guidava la classifica a quota 29, seguito da Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio tutte a 28. Quest’anno, però, colpisce la diversa composizione del pacchetto di testa. La Fiorentina, protagonista dodici mesi fa, oggi è ultima. La Lazio accusa un ritardo di dieci punti, mentre l’ Atalanta, orfana di Gian Piero Gasperini, ha ritrovato ossigeno solo nell’ultimo turno, battendo proprio la Fiorentina per salire a 16 punti, in 11ª posizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

