Serie A ritrova il gruppone | confronti distanze e sorpassi rispetto allo scorso campionato! Le parole di Moretto
Inter News 24 Serie A, la lotta al vertice è serratissima: cambia però la composizione del gruppo di testa e cambiano anche gli equilibri, le ultime. Non è una novità vedere un gruppone compatto in vetta alla Serie A. Già la passata stagione, alla fine della 13ª giornata, si registrava una situazione simile: cinque squadre raccolte in un solo punto. Il Napoli guidava la classifica a quota 29, seguito da Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio tutte a 28. Quest’anno, però, colpisce la diversa composizione del pacchetto di testa. La Fiorentina, protagonista dodici mesi fa, oggi è ultima. La Lazio accusa un ritardo di dieci punti, mentre l’ Atalanta, orfana di Gian Piero Gasperini, ha ritrovato ossigeno solo nell’ultimo turno, battendo proprio la Fiorentina per salire a 16 punti, in 11ª posizione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
- SENIOR PESCARA - SERIE Il Nautilus FC ritrova la vittoria, ma la "Rivoluzione Estiva" impone una classifica differente; il decano Del Rosario parla di un rendimento da migliorare... e stasera ci sono i Campio - facebook.com Vai su Facebook
L' #Inter ritrova il #Pisa: l'ultima vittoria in Serie A firmata da #Berti. I precedenti Vai su X
Serie A, Inter-Sassuolo 2-1: Dimarco-Augusto, Chivu ritrova i tre punti - Il binario che forma a sinistra con Dimarco risulta particolarmente performante: si alternano bene tra affondi e rientri ed entrambi vanno in gol meritatamente. Riporta sportmediaset.mediaset.it
Serie A, i migliori 5 portieri dopo 4 giornate. Audero stacca già il gruppone - Completata la 4ª giornata di Serie A, andiamo a vedere quali sono i migliori giocatori ruolo per ruolo. Segnala tuttomercatoweb.com