Serie A nuova avventura in vista per Massimo Rastelli | spunta la Scafatese
Inter News 24 Serie A, Rastelli osservato speciale dalla Scafatese dopo l’esonero di Esposito: il club valuta un tecnico d’esperienza. Una nuova pagina professionale potrebbe aprirsi per Massimo Rastelli, allenatore campano conosciuto soprattutto per il successo ottenuto con il Cagliari, riportato in Serie A nella stagione 2015-2016. Dopo la recente parentesi sulla panchina dell’Avellino, il tecnico è ora tornato al centro di insistenti voci di mercato che lo vorrebbero nuovamente protagonista. Come riferito da Tuttomercatoweb, la Scafatese Calcio avrebbe inserito il nome di Rastelli in cima alla lista dei candidati per guidare la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
