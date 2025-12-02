Serie A il Bologna cede alla Cremonese | 1 a 3 al Dall' Ara
Al Dall'Ara il Bologna cede alla Cremonese. Decisiva la doppietta di Jamie Vardy. L'inglese segna il raddoppio al 35', quindi Orsolini prova a riaprire la partita su calcio di rigore nei minuti di recupero, ma è ancora Vardy a chiudere il match nei primi minuti del secondo tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, Bologna-Cremonese 1-3: doppietta di Vardy, gol di Payero e Orsolini Stadio Dall’Ara Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-mila - facebook.com Vai su Facebook
Serie A'da Bologna - Cremonese karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! Vai su X
Serie A: stop del Bologna in casa, cede 3-1 alla Cremonese - Nel posticipo della 13^ giornata del campionato di Serie A risultato a sorpresa: la Cremonese in trasferta batte il Bologna La squadra di Nicola vince al Dall’Ara 3- Si legge su 100x100napoli.it
Bologna-Cremonese 1-3: Vardy trascina i grigiorossi al Dall’Ara - Cremonese di Domenica 1 dicembre 2025: una doppietta di Vardy e gol di Payero regalano tre punti a Nicola ... Da calciomagazine.net
Serie A,13° turno: Bologna-Cremonese 1-3 - Rossoblù a 24 punti, i grigiorossi salgono a quota 17. Come scrive rainews.it
Serie A, Bologna-Cremonese 1-3: super Vardy e Payero affondano Italiano - Doppietta dell'ex Leicester per il trionfo al Dall'Ara dei grigiorossi: ai rossoblu non basta il rigore di Orsolini ... Secondo msn.com
Serie A: Bologna-Cremonese 1-3 - I lombardi conquistano un doppio vantaggio con Payero e Vardy in contropiede, nel ... Si legge su tuttosport.com
La Cremonese di Vardy ferma la corsa del Bologna al terzo posto CRONACA e FOTO - Lancio lungo dalla difesa che trova la sponda di Vardy per Bianchetti che stoppa, alza la testa e mette palla chirurgicamente per l'inserimento di ... Scrive ansa.it