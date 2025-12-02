Sergio Ramos proposto al Milan | l’idea non scalda i rossoneri

In cerca di un difensore centrale per gennaio, il Milan potrebbe optare per un profilo internazionale esperto, sulla scia di quanto fatto l’estate scorsa con Modric. A questo proposito, l’ex leggendario centrale del Real Madrid, Sergio Ramos, sarebbe stato proposto ai rossoneri, in quanto voglioso, all’età di 39 anni, di lasciare il Monterrey, in Messico, per riabbracciare nuovamente il calcio europeo con l’intenzione di prendere parte a quello che sarebbe il suo ultimo Mondiale, nel 2026. I rossoneri, però, sembrano piuttosto freddi ad una operazione del genere. SERGIO RAMOS PROPOSTO AL MILAN: PERCHE’ I ROSSONERI NICCHIANO Il difensore spagnolo, 39 anni, è sotto contratto con il Monterrey fino al 31 dicembre 2025, cosa che gli consentirebbe di firmare a gennaio con un qualsiasi altro club. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Sergio Ramos proposto al Milan: l’idea non scalda i rossoneri

