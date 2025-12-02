Sergio Ramos in Serie A? L’allenatore del Monterrey parla così delle voci di mercato! Ecco che cosa ha detto

Calcionews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Ramos, ipotesi Serie A? La risposta dell’allenatore del Monterrey alle voci di calciomercato. Le ultimissime notizie Il futuro di Sergio Ramos continua ad alimentare le speculazioni di mercato. Il difensore spagnolo, classe 1986, è stato accostato in Serie A a club di primo piano come Juventus e Milan. A fare chiarezza è intervenuto il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sergio ramos in serie a l8217allenatore del monterrey parla cos236 delle voci di mercato ecco che cosa ha detto

© Calcionews24.com - Sergio Ramos in Serie A? L’allenatore del Monterrey parla così delle voci di mercato! Ecco che cosa ha detto

Argomenti simili trattati di recente

sergio ramos serie l8217allenatoreMercato Milan, Sergio Ramos si propone ma c’è un grosso problema - Il 39enne difensore spagnolo non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Lo riporta sportal.it

sergio ramos serie l8217allenatoreSergio Ramos si offre al Milan: contatti in corso tra le parti, ma c'è anche Thiago Silva - Lo spagnolo a gennaio lascerà il Messico e sarà svincolato, ma non arrivano segnali “caldi”. Come scrive tuttosport.com

Sergio Ramos arriva in Serie A a gennaio: colpo di scena! - Sergio Ramos al Milan per rinforzare la difesa rossonera già nel corso dei prossimi mesi. fantamaster.it scrive

sergio ramos serie l8217allenatoreMilan, suggestione Sergio Ramos per gennaio: la Serie A lo intriga - Occasione Sergio Ramos per gennaio: il difensore lascerà il Monterrey e la Serie A lo stuzzica. Segnala msn.com

sergio ramos serie l8217allenatoreSergio Ramos, aggiornamenti concreti sul suo possibile approdo in Italia? Ecco la situazione attuale - Il leggendario difensore Sergio Ramos spagnolo potrebbe portare esperienza, leadership e qualità immediata Con l’avvicinarsi della finestra di mercato invernale, i club italiani possono guardare con i ... Segnala calcionews24.com

sergio ramos serie l8217allenatoreSergio Ramos Serie A, il difensore si mette sul mercato e apre ad un futuro in Italia. La rivelazione di Fabrizio Romano: ecco cosa può succedere! - Sergio Ramos Serie A, il difensore si mette sul mercato e apre ad un futuro in Italia. Come scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Sergio Ramos Serie L8217allenatore