Sergio Ramos in Serie A! Il sogno si può concretizzare Ecco la posizione di un club importante in Italia

Sergio Ramos sogna la Serie A, ma il Milan al momento resta spettatore Il futuro di Sergio Ramos continua a far discutere nel mondo del calcio internazionale, con l’avvicinarsi della scadenza del suo contratto con il Monterrey, fissata al 31 dicembre 2025. L’ex capitano del Real Madrid punta a lasciare il Messico per riavvicinarsi alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sergio Ramos in Serie A! Il sogno si può concretizzare. Ecco la posizione di un club importante in Italia

