Sergio Ramos alla Juventus? Il tecnico del Monterrey commenta così le ultime voci di calciomercato sul difensore

. Così Domenec Torrent. l futuro di Sergio Ramos continua ad essere al centro delle speculazioni di mercato, con il difensore centrale spagnolo, classe 1986, accostato in Serie A a club importanti come Juventus e Milan. A intervenire sulla questione è stato Domenec Torrent, allenatore dei messicani del Monterrey, la sua attuale squadra, in conferenza stampa. La concentrazione è sul campionato messicano. Torrent ha risposto alle domande dei giornalisti sul possibile trasferimento di Ramos in Italia a gennaio, glissando sull’argomento e richiamando tutti alla massima concentrazione sul presente sportivo del club, ovvero la Liga MX Apertura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sergio Ramos alla Juventus? Il tecnico del Monterrey commenta così le ultime voci di calciomercato sul difensore

Sergio Ramos che si propone al Milan… È una di quelle notizie che ti costringono a fermarti un secondo, respirare, e chiederti quanto ancora il calcio riesca a regalare intrecci da romanzo. 39 anni, 4 Champions vinte da protagonista, 180 presenze con la Spa - facebook.com Vai su Facebook

Non mi risulta che il Milan abbia all'interno della propria lista il nome di Sergio Ramos, non mi risulta che sia un profilo che il Milan stia valutando oggi. Verificando, non mi arrivano conferme su questo tipo di nome @MatteMoretto Vai su X

Sergio Ramos alla Juve? L'allenatore del Monterrey: "E' molto concentrato sul cercare di vincere il campionato" - Intervenuto in conferenza stampa, Domenec Torrent, allenatore dei messicani del Monterrey, risponde alle domande dei giornalisti su un possibile trasferimento di Sergio Ramos in Italia a gennaio, dal. Lo riporta tuttojuve.com

Calciomercato Juve: retroscena sul futuro di Sergio Ramos. La posizione dei bianconeri e cosa potrebbe succedere per il difensore spagnolo - Il difensore ex Real Madrid è l’opportunità di leadership che la Vecchia Signora valuta Il futuro di Sergio Ramos è tornato al centr ... Riporta juventusnews24.com

Sergio Ramos vuole la Serie A: la posizione della Juventus - Romano ha ricordato anche un retroscena di mercato: Ramos sarebbe stato proposto all’Inter due anni fa, poco prima del suo ritorno al Siviglia, ma il club nerazzurro non avrebbe mostrato entusiasmo ... Riporta ilbianconero.com

In passato la Juventus aveva pensato a Sergio Ramos. Adesso il difensore avrebbe aperto alla possibilità di giocare in Italia - Fabrizio Romano, tramite il suo canale YouTube, ha parlato della possibilità che Sergio Ramos approdi nel campioamtl italiano. Si legge su tuttojuve.com

Sergio Ramos all’Inter? Le ultime indiscrezioni e il retroscena che spiazza - Sergio Ramos non rinnoverà il suo contratto con il Monterrey: nel futuro dell'ex difensore del Real Madrid può esserci la Serie A. Lo riporta spaziointer.it

Juve, Momblano: 'Il nome di Sergio Ramos ha causato primo dissidio tra Giuntoli e Motta' - Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano ha parlato su Juventibus rivelando come il nome di Sergio Ramos lo scorso inverno sarebbe stato motivo di attriti fra l'allenatore della Juventus Thiago ... Si legge su it.blastingnews.com