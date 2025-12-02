Sergio Ramos alla Juventus? Il tecnico del Monterrey commenta così le ultime voci di calciomercato sul difensore

. Così Domenec Torrent. l futuro di  Sergio Ramos  continua ad essere al centro delle  speculazioni di mercato, con il difensore centrale spagnolo,  classe 1986, accostato in  Serie A  a club importanti come  Juventus  e  Milan. A intervenire sulla questione è stato  Domenec Torrent, allenatore dei messicani del  Monterrey, la sua attuale squadra, in conferenza stampa. La concentrazione è sul campionato messicano. Torrent  ha risposto alle domande dei giornalisti sul possibile trasferimento di  Ramos  in Italia a gennaio, glissando sull’argomento e richiamando tutti alla  massima concentrazione  sul  presente sportivo  del club, ovvero la  Liga MX Apertura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

