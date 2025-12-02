Serena Williams pronta al rientro? The Queen nella lista dei controlli antidoping i fan sognano

Roma, 2 dicembre 2025 - Serena Williams torna sui campi di tennis professionistico? La domanda segue la scoperta che il suo nome risulta nell'International Registered Testing Pool, la lista di giocatori professionirsti che possono essere sottoposti a sorpresa a controlli antidoping da parte della International Tennis Integrity Agency (ITIA). Il ritorno al professionismo a 44 anni?. Per la campionessa statunitense significherebbe un rientro all'età di 44 anni. Un'eventualità che sta facendo sognare i tanti fan che hanno imparato ad amare The Queen, capace in carriera di vincere un totale di 73 titoli WTA in singolare, tra cui 23 trofei del Grande Slam, oltre a 14 titoli del Grande Slam in doppio, vinti principalmente con la sorella Venus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serena Williams pronta al rientro? The Queen nella lista dei controlli antidoping, i fan sognano

