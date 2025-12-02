Serena Williams inserita di nuovo nel programma antidoping vuole tornare a giocare?

Serena Williams vuole tornare a giocare. A 44 anni l’ex numero uno al mondo, 23 titoli del Grande Slam in carriera è rientrata nel pool di test registrato dall’International Tennis Integrity Agency (Itia) per la prima volta dal 2022. Lo scrive il Guardian Serena Williams ha giocato l’ultima partita tre anni fa, ottavi degli Us Open. Serena Williams, non gioca una partita ufficiale da quando, più di tre anni fa, si è qualificata per il terzo turno degli US Open. Sebbene all’epoca avesse descritto il suo addio come un “allontanamento” dallo sport piuttosto che come un ritiro, a settembre ha presentato all’International Tennis Integrity Agency la documentazione che la esentava dai rigorosi requisiti di reperibilità richiesti dallo sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Serena Williams inserita di nuovo nel programma antidoping, vuole tornare a giocare?

