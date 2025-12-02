Sequestrarono un giovane a Vittoria a scopo estorsivo | la Polizia arresta tre persone

Nella prime ore della mattinata la Polizia di Stato di Ragusa, della Sisco di Catania e del Commissariato di Vittoria con il coordinamento e il supporto del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia della medesima città, nei confronti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

