Sensibilizzazione | oltre 100 studenti del ' Fermi' di Pontedera coinvolti nell' evento per la Giornata mondiale Aids
“Non esistono categorie di persone che possono per loro natura essere considerate a rischio, ma esistono comportamenti che, da chiunque siano adottati, portano dei rischi”. Questo è uno dei tanti messaggi rivolti alle ragazze e ai ragazzi che nella mattina di martedì 2 dicembre hanno affollato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
