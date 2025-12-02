Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi il giorno del delitto di Garlasco | le foto inedite | I 6 punti chiave e i pm sicuri | Il movente c' è

A pubblicare gli scatti la youtuber Francesca Bugamelli. In altre immagini ci sono anche le gemelle Cappa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi, il giorno del delitto di Garlasco: le foto inedite | I 6 punti chiave e i pm sicuri: "Il movente c'è"

Altre letture consigliate

Garlasco, Andrea Sempio e le gemelle Cappa davanti la casa di Chiara Poggi il giorno del delitto, le foto inedite del 2007 https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/garlasco-andrea-sempio-e-le-gemelle-cappa-davanti-la-casa-di-chiara-poggi-il-giorno-del-delitto-l - facebook.com Vai su Facebook

Delitto Garlasco, le foto inedite di Andrea Sempio davanti alla villetta dei Poggi il 13 agosto 2007. #lapresse #cronaca #sempio #garlasco Guarda la notizia e la gallery : Vai su X

Le foto di Sempio e delle gemelle Cappa davanti alla casa di Chiara Poggi: la ricostruzione ora per ora del giorno del delitto - Delitto di Garlasco il 13 agosto 2007, gli scatti in via Pascoli emersi 18 anni dopo: acquisiti dagli inquirenti. Come scrive ilgiorno.it

Andrea Sempio, perché era davanti la casa di Chiara Poggi il giorno dell'omicidio. La difesa: «Le foto dimostrano che dice la verità» - Inedite per diciott'anni, sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli le foto che documentano il momento in cui Andrea Sempio, oggi ... Come scrive msn.com

Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi nel giorno del delitto di Garlasco: le foto inedite del 13 agosto 2007 - La youtuber Francesca Bugamelli ha diffuso sul suo canale Bugalalla Crime alcune foto inedite risalenti al 13 agosto 2007, giorno in cui si è consumato il delitto di Garlasco, che ritraggono, tra gli ... tpi.it scrive

Caso Garlasco, spuntano foto inedite di Sempio davanti a casa Poggi il giorno della morte di Chiara - Documentano il momento in cui Sempio, oggi indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si presenta, per due volte, davanti a ... Da msn.com

Sempio davanti casa Poggi, gli scatti del giorno dell'omicidio - Il legale dell'indagato: "Dimostrano che dice la verità" ... Da rainews.it

Le foto inedite del giorno del delitto di Garlasco: Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi - Poche ore dopo la scoperta del delitto, Andrea Sempio, insieme al padre Giuseppe, era in via Pascoli a Garlasco. Segnala vanityfair.it